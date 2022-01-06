Австралія укладе з Японією масштабну угоду

Австралія та Японія мають намір підписати договір про зміцнення співпраці в галузі оборони та безпеки під час віртуального саміту глав урядів двох країн, який відбудеться 6 січня, повідомляє ТАСС.

Про це у четвер заявив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон. За його словами, Токіо та Канберра підпишуть угоду, в якій будуть визначені рамки співпраці сил оборони двох країн.

"Угода відкриє новий розділ в оборонній співпраці між Австралією та Японією та допоможе нам протистояти новим викликам в Індо-Тихоокеанському регіоні" , - сказав Моррісон у ході пресконференції.

Глава австралійського уряду зазначив, що йдеться про так звану угоду про взаємний доступ, яка встановить юридичні рамки, що дозволяють військовослужбовцям двох країн здійснювати взаємні візити з метою проведення спільних навчань або навчання.

"Ця угода стане єдиним договором такого роду, укладеним Японією, що свідчить про високий рівень довіри та партнерство наших країн, покликане забезпечити безпеку Індо-Тихоокеанського регіону та захист демократичних цінностей" , - зазначив прем'єр.

Також повідомляється, що під час віртуального саміту прем'єри Австралії та Японії планують обговорити зміцнення партнерських відносин у галузі "чистої енергії, нових технологій та матеріалів".