ASUS випустила складний дисплей-планшет замість ноутбука

Формально виробник позиціонує пристрій як ноутбук, але він тільки віддалено виглядає, оскільки оснащений 17,3-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм, що розкладається, повідомляє Сьогодні.

Новинку можна використовувати як планшет і навіть як стаціонарний ПК, перевівши пристрій у горизонтальне положення та підключивши бездротову клавіатуру.

Екран займає 87% передньої панелі, має співвідношення сторін 4: 3 і підтримує роздільну здатність 2560 × 1920 пікселів.

У Zenbook 17 Fold OLED буде використано нові процесори Intel Alder Lake-U аж до моделі Core i7-1250U.

Також він буде оснащений до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та отримає сховище M.2 NVMe з підтримкою PCIe 4.0 x4.

Планшет-ноутбук має два порти Thunderbolt 4, швидку зарядку Easy Charge і комбінований аудіопорт 3,5 мм.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED оснащений також 1,4-мм клавіатурою ErgoSense Bluetooth та чотирма динаміками Harman Kardon з підтримкою звуку Dolby Atmos.

Живиться Zenbook 17-кратний OLED від батареї 75 Вт, вага новинки без клавіатури – 1,6 кг. Компанія поки що нічого не оголосила про ціну пристрою.