Курс валют НБУ на 6 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 6 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 5 січня досяг рівня 27.46 за 1 долар.

Євро подорожчав на 27 коп. до 31.04 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 5 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 37.17 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 25 коп. до 29.96 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 6.80 за 1 польський злотий.