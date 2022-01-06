Курс валют НБУ на 6 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 6 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 5 січня досяг рівня 27.46 за 1 долар.
Євро подорожчав на 27 коп. до 31.04 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 5 січня 2022 року.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 37.17 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 25 коп. до 29.96 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 6.80 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.455 100
|EUR
|Євро
|31.042 100
|RUB
|Рубль
|0.362 380
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.168 700
|CHF
|Швейцарський франк
|29.964 600
|PLN
|Польський злотий
|6.798 300