У Казахстані почалася перестрілка між протестувальниками та силовиками - ЗМІ

У казахському місті Алмата на площі Республіки вранці у четвер, 6 січня, розпочалася стрілянина між силовиками та учасниками протестів. Про це повідомляє агентство Sputnik Казахстан у Telegram, повідомляє Новое время.

За даними агентства, на площу стягнули близько 50 одиниць техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки з озброєними силовиками, які оточили площу по периметру. Зазначається, що в центрі площі близько 200 озброєних людей, які брали участь у протестах та, за даними ЗМІ, у погромах.

Кореспондент агентства стверджує, що на площі пролунало близько 10 пострілів, але не з боку силовиків.