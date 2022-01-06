Болгарія має намір за два роки перейти на євро

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков підтвердив зобов'язання уряду ввести в ужиток євро попри слабку підтримку громадян, повідомляє Корреспондент.

Як пише Bloomberg, згідно з його словами, євро в країні може бути введено вже через два роки.

"Перехід від болгарського лева до євро має здійснюватися обережно. Для цього має бути повномасштабне інформування громадськості, оскільки комунікації на цю тему раніше були сприйняті не надто позитивно" , - зазначив Пєтков.

Він пояснив, що болгарський уряд хоче запровадити в країні спільну для багатьох країн регіону валюту для того, щоб допомогти економіці знизити розрив із багатшими аналогами в Європейському Союзі.

За даними липневого опитування Євробарометра, близько половини болгар вважають, що запровадження євро матиме негативні наслідки. Понад три чверті стурбовані неправильною установкою цін при переході на євро, показало опитування.

У Болгарії діє валютна рада після закінчення банківської та гіперінфляційної кризи у 1997 році, коли близько третини її кредиторів зазнали краху, інфляція перевищила 1000% і люди накопичували товари після того, як багато магазинів відмовилися від національної валюти. Пєтков сказав, що країна збереже існуючу прив'язку щодо лева до 2024 року без змін.