Скільки років Чумацькому Шляху і як він виник

З чого Чумацький Шлях складається, які його розміри, як його вивчали – це ми вже розповіли. Цікаво було, так, повідомляє 24 Канал.

А тепер коротко про те, скільки нашій галактиці років і як вона утворилася. І ще буквально два слова про появу Сонця.

Трохи молодший від Всесвіту

Астрономи вважають, що Чумацький шлях прожив вже близько 13,6 мільярда років. І що він всього на 200 мільйонів років молодший за Всесвіт.

А формування галактики почалося, коли хмари газу та пилу зрушила гравітація.

Тобто, перші зірки виникли з хмар, що згорнулися всередину.

Потім виникло сферичне гало та плоский галактичний диск.

Проте, загалом еволюція галактики – це тема з безліччю таємниць.

Прогноз руху зірок у галактиці на 400 тисяч років / Фото ESA

Галактична археологія

Є така дисципліна – галактична археологія. Вона повільно розгадує загадки життя Чумацького Шляху, причому найчастіше завдяки місії Gaia Європейського космічного агентства.

Gaia вимірює точні положення та відстані до мільярда зірок (так ми знаємо швидкість та напрямки руху цих об'єктів у космосі).

А також їх світловий спектр (завдяки чому ми знаємо хімічний склад та вік космічних тіл).

А оскільки події у космосі відбуваються за свідомо зрозумілими траєкторіями, астрономи можуть реконструювати шляхи зірок за мільярди років у минуле та майбутнє.

Об'єднання цих реконструйованих траєкторій в один зірковий фільм фіксує еволюцію галактики протягом еонів (багатьох епох).

У цьому фільмі ми можемо побачити, як наша галактика зростала внаслідок зіткнень менших галактик упродовж мільярдів років.

Чумацький Шлях продовжує поглинати менші галактики і досі. В результаті одного з таких поглинань чи зіткнень і народилося наше Сонце – приблизно 4,6 мільярда років тому.