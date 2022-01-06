Скільки років Чумацькому Шляху і як він виник

З чого Чумацький Шлях складається, які його розміри, як його вивчали – це ми вже розповіли. Цікаво було, так, повідомляє 24 Канал.

А тепер коротко про те, скільки нашій галактиці років і як вона утворилася. І ще буквально два слова про появу Сонця.

Трохи молодший від Всесвіту

Астрономи вважають, що Чумацький шлях прожив вже близько 13,6 мільярда років. І що він всього на 200 мільйонів років молодший за Всесвіт.

А формування галактики почалося, коли хмари газу та пилу зрушила гравітація.

  • Тобто, перші зірки виникли з хмар, що згорнулися всередину.
  • Потім виникло сферичне гало та плоский галактичний диск.

Проте, загалом еволюція галактики – це тема з безліччю таємниць.

Галактика
Прогноз руху зірок у галактиці на 400 тисяч років / Фото ESA

Галактична археологія

Є така дисципліна – галактична археологія. Вона повільно розгадує загадки життя Чумацького Шляху, причому найчастіше завдяки місії Gaia Європейського космічного агентства.

  • Gaia вимірює точні положення та відстані до мільярда зірок (так ми знаємо швидкість та напрямки руху цих об'єктів у космосі).
  • А також їх світловий спектр (завдяки чому ми знаємо хімічний склад та вік космічних тіл).

А оскільки події у космосі відбуваються за свідомо зрозумілими траєкторіями, астрономи можуть реконструювати шляхи зірок за мільярди років у минуле та майбутнє.

  • Об'єднання цих реконструйованих траєкторій в один зірковий фільм фіксує еволюцію галактики протягом еонів (багатьох епох).
  • У цьому фільмі ми можемо побачити, як наша галактика зростала внаслідок зіткнень менших галактик упродовж мільярдів років.

Чумацький Шлях продовжує поглинати менші галактики і досі. В результаті одного з таких поглинань чи зіткнень і народилося наше Сонце – приблизно 4,6 мільярда років тому.

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