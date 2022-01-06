Скільки років Чумацькому Шляху і як він виник
З чого Чумацький Шлях складається, які його розміри, як його вивчали – це ми вже розповіли. Цікаво було, так, повідомляє 24 Канал.
А тепер коротко про те, скільки нашій галактиці років і як вона утворилася. І ще буквально два слова про появу Сонця.
Трохи молодший від Всесвіту
Астрономи вважають, що Чумацький шлях прожив вже близько 13,6 мільярда років. І що він всього на 200 мільйонів років молодший за Всесвіт.
А формування галактики почалося, коли хмари газу та пилу зрушила гравітація.
- Тобто, перші зірки виникли з хмар, що згорнулися всередину.
- Потім виникло сферичне гало та плоский галактичний диск.
Проте, загалом еволюція галактики – це тема з безліччю таємниць.
Галактична археологія
Є така дисципліна – галактична археологія. Вона повільно розгадує загадки життя Чумацького Шляху, причому найчастіше завдяки місії Gaia Європейського космічного агентства.
- Gaia вимірює точні положення та відстані до мільярда зірок (так ми знаємо швидкість та напрямки руху цих об'єктів у космосі).
- А також їх світловий спектр (завдяки чому ми знаємо хімічний склад та вік космічних тіл).
А оскільки події у космосі відбуваються за свідомо зрозумілими траєкторіями, астрономи можуть реконструювати шляхи зірок за мільярди років у минуле та майбутнє.
- Об'єднання цих реконструйованих траєкторій в один зірковий фільм фіксує еволюцію галактики протягом еонів (багатьох епох).
- У цьому фільмі ми можемо побачити, як наша галактика зростала внаслідок зіткнень менших галактик упродовж мільярдів років.
Чумацький Шлях продовжує поглинати менші галактики і досі. В результаті одного з таких поглинань чи зіткнень і народилося наше Сонце – приблизно 4,6 мільярда років тому.