Різдвяні гадання або ж святки: як дізнатись свою долю за допомогою ворожіння

Переддень Різдва насичений особливо сильною енергетикою. У цей період багато дівчат хотіли довідатись, коли їх покличуть заміж, тому й розпочинали ворожіння, повідомляє 24 Канал.

Зазвичай ворожіння проводять в період між різдвяним Святвечором, 6 січня, до Водохреща, 19 січня. Ці два тижні у народі називають святками.

До слова, церква засуджує будь-які види ворожінь і називає їх гріхом, адже майбутнє людини може знати лише Господь Бог й всі спроби відхилити "залаштунки" невідомого вважаються неправильними. Проте, традиція гадання є надзвичайно давньою і ще наші предки шукали відповіді на свої запитання під час святок.

Ворожіння на Різдво і Святвечір-2022

Ворожіння на заміжжя

Напевне, найпростішим ворожінням на судженого є вийти на вулицю в ніч на Різдво і спитати у першого зустрічного чоловіка його ім'я. Вірили, що те ім'я, яке скаже чоловік належатиме й коханому.

Є й інший цікавий ритуал, який пов'язаний зі сном. Перед тим, як піти спати дівчина має покласти під подушку гребінець зі словами: "Суджений, ряджений, прийди й розчеши мені волосся" . Якщо уві сні вона побачить, як чоловік розчісує їй волосся, то вона вийде заміж за того молодика, який їй наснився.

Бувало, що дівчата ворожили гуртом, аби взнати, хто з них стане першою нареченою. Для цього брали тарілку з водою і половинки від шкарлупи волоського горіха у кількості, що дорівнює числу тих, хто ворожить, і стільки ж невеликих свічок або їх шматочків. Свічки потрібно вставити в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в тарілку.

Дівчина, у якої свічка згорить першою, першою ж і вийде заміж. Відповідно, та дівчина, у якої свічка згорить останньою, і заміж вийде останньою. Якщо у когось шкарлупка зі свічкою потонула, тій дівчині цьогоріч не бачити заміжжя.

Ворожіння на здійснення бажань

Якщо у вас є кішка, то ви теж можете залучити її до ворожіння. Загадайте бажання й покличте домашнього улюбленця. Якщо кіт переступить поріг кімнати лівою лапкою, то ваша мрія скоро здійсниться.

Ворожіння на багатство

Щоб дізнатися, чи багатим буде майбутній чоловік, дівчатам треба насипати в посудину будь-яку крупу і вкинути в неї прикраси: золоті, срібні, залізні. Яку прикрасу дівчина витягне – таке і подружнє життя її буде очікувати.

Ворожіння з воском

Своє майбутнє можна було взнати й виконавши обряд з воском. Для цього у глибоку посудину наливали холодну воду, підпалювали свічку й капали її віск у миску. Пізніше всі воскові "фігури" виймали і розглядали під світлом.

Якщо віск розтікся смужками – це обіцяло довгу подорож. Якщо утворилась "зірочка" – людину, що ворожить, чекає успіх на роботі чи навчанні. Коли фігурка нагадувала кільце – це означало швидке заміжжя. Поганим знаком були обриси звіра, адже це віщувало появу ворогів.

Ворожіння на предметах

Вгадати дівочу долю допоможуть символічні предмети: хусточка, стрічка, перстень, лялька, хрест. Для цього ворожіння потрібно декілька дівчат. Одна з них усе це повинна розкласти на столі й накрити тарілками так, щоб не побачили інші. Потім кожна по черзі підходить і піднімає одну з тарілок.

Якщо випала хустка, то це означало невдачі в особистому житті, стрічка знаменувала різку зміну оточення. Коли ж дівчина отримала перстень, то у найближчому майбутньому мала вийти заміж. Лялька віщувала дитину, а хрест – біду.