Mercedes-Benz представив перший кемпер на електротязі

Mercedes-Benz Vans вирішив розширити асортименти своїх популярних компактних кемперів Marco Polo моделлю, що працює виключно на електротязі. Новинка eCamper побудована на базі електричного середньорозмірного вена EQV, що нині випускається. Доробку автомобіля провадила швейцарська компанія Sortimo Walter Ruegg PLC, повідомляє Автоцентр.

Машина отримала підйомний дах-намет, що трансформується з сидінь другого ряду спальний відсік, а також кухонний блок у багажнику. Останній є системою висувних ящиків, в яких знаходяться умивальник, двокомфорочна газова плита, холодильна камера, а також відсік для посуду.

Всі ці додаткові модулі мають спрощену конструкцію, що дозволяє знизити споряджену масу кемпера, а значить збільшити його запас ходу на електротязі.

За доплату Sortimo пропонує для кемпера дві сонячні батареї сумарною потужністю 400 Вт, які заряджають як стартовий акумулятор, так і додаткову АКБ. З обладнання також хочеться відзначити затемнені задні стекла, освітлення заднього відсіку, USB-роз'єми в салоні та поворотні сидіння водія та переднього пасажира.

Нагадаємо, що електричний Вен Mercedes-Benz EQV побудований на базі моделі V-Class. Він пропонується у двох варіантах за ємністю батарей: EQV 300 – на 90 кВт.год та запасом ходу 326 – 363 км та EQV 250 – 60 кВт.с та 213 – 236 км. Обидва доступні у двох виконаннях за довжиною: 5140 мм та 5370 мм. Для моделі EQV 300 швидке заряджання батарей до 80% ємності займає всього 45 хвилин. В оснащення входить фірмова мультимедійна система MBUX.