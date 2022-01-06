Що очікується на валютному ринку в четвер

У середу курс безготівкового долара наблизився до рівня 27,50 гривень. Національному банку довелося провести три інтервенції поспіль, щоб стримати падіння національної валюти.

Перший раз регулятор вийшов з продажем на рівні 27,45 гривень, потім продав 50 млн. доларів за ціною 27,47 гривень, після чого виставив ще один ордер на продаж за ціною 27,49. Сьогодні тиск на гривню збережеться; все залежатиме від того, наскільки активно та на якому рівні Національний банк проводитиме інтервенції. Без участі НБУ рівень 27,50 утримати не зможуть.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 27,45/27,55 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у середу зросла ще на 10 копійок. Вранці «американця» продавали по 27,47-27,48 гривень, а надвечір цінник підскочив до 27,57-27,58 гривень. Деякі опти поставили надвечір курс продажу долара 27,60. Сьогодні вранці продаж стартуватиме з 27,58-27,60 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX у середу спочатку виросло до позначки 1,1345, а потім різко пішло вниз після публікації протоколів засідання ФРС США від 15 грудня. Сила економіки США і висока інфляція можуть призвести до раннього початку циклу підвищення ставок, а також зробити його швидшим, йдеться в тексті документа. Вранці четверга євро торгується у вузькому діапазоні 1,1303-1,1320 доларів. Готівкове євро у столиці вчора продовжило зростати за доларом: вранці його продавали по 30,90-30,95 гривень, а надвечір – по 31,10-31,15 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться в межах 31,00-31,10 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні знову можливі різкі коливання ціни на євровалюту як у світі, так і в Україні.

Російський рубль у середу, 5 січня, продовжив падіння до американського долара. Пізно ввечері долар коштував уже 76,80 рублів. Вночі була спроба корекції до 75,60, потім долар виріс до рубля до 77,30 і за кілька годин подешевшав до 76,60 рублів. Такі різкі коливання відбуваються через бездіяльність Центробанку Росії, який є вихідним до 10 січня. Готівковий рубль у Києві вчора продавали за ціною від 3,65 до 3,69 гривень за 10 рублів. Такий самий розкид цін збережеться і сьогодні: у ситуації, коли і рубль, і гривня здійснюють сильне падіння, спрогнозувати, хто впаде сильніше, складніше, тому оптові обмінні пункти перестраховуються, ставлячи нижчий курс купівлі та завищуючи курс продажу російської валюти.