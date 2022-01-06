Карі може захистити від деменції та хвороби Альцгеймера

Дослідники прийшли висновків, що вживання одного натурального інгредієнта сприяє збереженню пам'яті і захищає мозок, знижує ризик деменції та є профілактикою від хвороби Альцгеймера, від якої досі немає ліків, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначається, що у світі близько 55 мільйонів людей страждають на деменцію, але формально діагноз поставлений тільки чверті. Це пояснюється тим, що багато хто відмахується від своїх симптомів як від неминучого наслідку старіння.

На щастя, захистити від погіршення когнітивних функцій допомагає така спеція - протизапальний продукт - як листя карі, що широко використовується в деяких країнах у кулінарії.

Карі є приправою з суміші прянощів на основі кореня куркуми. Вважається, що вона виникла в Індії, але до теперішнього часу набула широкого поширення і використовується повсюдно. Хоча у куркуми досить сильний запах, смак її слабкий і невиразний, тому до приправи нерідко додають інші компоненти.

Додамо, що спеція куркума, як вважається, також допомагає зміцнювати нейронні зв'язки в головному мозку.

Тут варто зауважити, що насправді доказів того, що листя карі захищають від хвороби Альцгеймера, не так вже й мало.

Тим часом потужні антиоксиданти трави роблять її відмінним кандидатом для лікування цієї хвороби і навіть інших - раку і хвороби серця. Це було встановлено під час одного дослідження, опублікованого в Journal of Biological Chemistry, де дослідники змогли вивчити дію порошку карі, вводячи його гризунам.

Так, дослідники виявили, що у мишей, які їли спецію, в мозку був низький рівень бляшок - один з відмінних ознак хвороби Альцгеймера.