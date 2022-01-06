Зачистка Алмати від протестувальників: стало відомо про десятки жертв

Протести в Казахстані обросли новими подробицями – в найбільшому місті Казахстану Алмати в четвер вранці, 6 січня, від протестувальників зачищена площа Республіки, повідомляє УНІАН.

Цент міста оточили кілька сотень силовиків у камуфляжі та у масках і стріляли по учасниках акції протесту.

В ході антитерористичної операції в Алмати ліквідували десятки людей, особи жертв встановлюються, розповіла прессекретар Департаменту поліції Салтанат Азірбек державному телеканалу "Хабар 24".

"Минулої ночі екстремістськими силами зроблено спробу штурму адміністративних будівель, департаменту поліції міста Алма-Ати, а також районних управлінь та відділів поліції. Десятки нападників ліквідовані, їхні особи ідентифікуються", - сказала вона в ефірі телеканалу Хабар 24.

У ніч на 6 січня протестувальники намагалися взяти штурмом будівлю поліції Алмати, десятки нападників ліквідували.

ЗМІ публікують відео зачистки.

Акції протесту в Казахстані – що потрібно знати

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента Касима-Жомарта Токаєва і виступають проти корупції. Протестувальники також почали намагатися штурмувати адмінбудівлі.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників, затримані сотні осіб.

У зв'язку з акціями протесту президент прийняв відставку уряду. Глава держави вирішив, що тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра повинен перший заступник глави уряду – міністр фінансів Аліхан Смаїлов.

Влада Казахстану вирішила на території всієї країни ввести надзвичайний стан.

В Алмати почали антитерористичну спецоперацію для встановлення порядку. Потім стало відомо, що була стрілянина, і протестувальників нібито оточили військові.