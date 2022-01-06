Канада завжди підтримуватиме Україну – очільниця МЗС

﻿Україна може розраховувати на непохитну підтримку Канади, зокрема і в ситуації ймовірної російської агресії, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Ми залишаємося глибоко занепокоєними ситуацією, що склалася між Росією та Україною. Канада завжди допомагатиме своїм союзникам та підтримуватиме Україну й українців" , - наголосила Джолі.

Очільниця МЗС Канади додала, що з нетерпінням чекає на віртуальну зустріч глав МЗС країн НАТО, заплановану на 7 січня.