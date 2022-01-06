Відпочинок у Європі: найкращі міста для зимової подорожі

Новорічні свята тривають і ще є час запланувати відпустку. Проте куди поїхати, щоб сподобалось дітям, підліткам і дорослим, повідомляє Обозреватель.

Заальбах, Австрія

Історія нині відомого курорту розпочалася дуже давно. Багато століть Заальбах знаходився у тіні свого відомого сусіда – Целль-ам-Зее – куди вже наприкінці 19 століття приїжджали прихильники зимових видів спорту. Усе змінилося, коли 1898 року чоловік на ім’я Йозефф Волнер подарував місцевому жителю Бахману лижі. Той у свою чергу і гадки не мав, що робити з цими палицями. На щастя, поруч опинився розумний вчитель, який вже знав про нове захоплення європейців і вирішив навчати спорту дітей у школі. За якихось кілька років у місто стали приїжджати туристи. Так і почав курорт розростатися і врешті-решт став на одну планку з найкращими міжнародними напрямками відпочинку.

В Заальбасі розташований відомий гірськолижний курорт. Джерело: pixabay.com

Зараз тут працює 6 повноцінних лижних шкіл для дорослих, 2 – для дітей та садок для дошкільнят. Усього в Заальбасі 124 траси різних рівнів складності загальною площею 200 гектарів. Окрім цього у місті облаштовано 40 кілометрів доріжок для піших прогулянок, створені умови для розвитку менш популярних напрямків, таких як карвінг, сквош, телемарк.

У місті багато пішохідних маршрутів. Джерело: pixabay.com

Малага, Іспанія

Велике портове місто знаходиться на півдні Іспанії, тож навіть взимку тут комфортна температура для довгих спокійних прогулянок. Дощі на цій території бувають досить нечасто, а температура повітря взимку 8-19 градусів. Звичайно, у цей період важко насолоджуватися прекрасними місцевими пляжами, проте у Малазі є багато інших цікавих локацій.

У Малазі тепло навіть взимку. Джерело: pixabay.com

Перш за все, варто відвідати фортецю Алькабаса, розташовану на схилі гори. Її побудували ще у 11 столітті. Завдяки вдалому розташуванню укріплення вважається одним з найнеприступніших в усій Іспанії.

У Малазі народилися такі відомі особистості, як Пікассо та Бандерас. Тож багато місцевих готелів, ресторанів та магазинів носять їхні імена. Це ж саме стосується кількох музеїв, де можна ознайомитися із життям та творчістю цих чоловіків.

У місті багато гарних туристичних локацій. Джерело: pixabay.com

Рига, Латвія

Культурний та адміністративний центр Латвії привертає увагу великою кількістю музеїв, концертних залів та галерей. Щоб їх усі обійти, тижня точно не вистачить. А ще варто відвідати історичний центр міста, наповнений нині безліччю цікавих закладів.

В Ризі на кожному кроці музеї та галереї. Джерело: pixabay.com

Взимку у Ризі панує особлива різдвяна атмосфера. У маловідомому для туристів кварталі Калнцієма проходять ремісничі ярмарки. Тут можна придбати іграшки та одяг ручної роботи, знайти антикварні прикраси та ексклюзивні сувеніри.

Щоб відчути душу старого міста, слід відправитися до Ратушної площі. Ще одним популярним серед туристів місцем вважається готична церква Святого Петра, де щомісяця проходять різні концерти та виставки.

В Ризі дуже цікава архітектура. Джерело: pixabay.com

Каламбака, Греція

Це місто стало відомим завдяки унікальним монастирям Метеори, розташованим на схилах гір. Раніше їх було понад 20, зараз функціонує лише 6. Потрапити сюди на екскурсію дуже складно. Неповторність цих споруд в тому, що вони розміщені на висоті майже 300 метрів над рівнем моря. А будували їх тоді, коли жодної техніки не було і все робили вручну.

Монастирі Метеори. Фото: Pixabay

Вже з 6 ранку біля входів у святині стоять сотні туристів та паломників, які хочуть на власні очі побачити, як живуть місцеві монахи. Гіди проводять людей у невеликі келії, місцеві церкви та Музей іконопису.

Каламбака - дуже колоритне місто. Джерело: pixabay.com

Таллінн, Естонія

Старе місто на березі Балтійського моря поєднує в собі усі переваги для сімейного туризму. Тут є багато місць для прогулянок, гарні готелі та ресторани зі смачними національними стравами. До речі, тут завжди дуже безпечно. Рівень злочинності у Талліні один із найнижчих у Європі, а жителі столиці завжди готові прийти на допомогу.

Столиця Естонії дуже гарна взимку. Джерело: pixabay.com

Безсумнівно, усім туристам варто побачити старе місто, розташоване за великою кам’яною стіною, Ратушну площу, Вірусні ворота, провулок Катарини та багаточисельні собори. Не оминіть увагою місцеві таверни зі смачними делікатесами.

У Таллінні багато цікавих локацій. Джерело: pixabay.com

Більшість країн Європи зараз закриті для туристів з України. Але список держав, куди все ж можна поїхати, з кожним днем збільшується. Перед поїздкою вивчіть правила відвідування вибраної країни.