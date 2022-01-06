Клімкін назвав ризики масової паспортизації РФ на Донбасі

Росія створює на Донбасі ситуацію, яка дозволяє Кремлю прийняти у майбутньому будь-яке рішення – від інтеграції його в українське політичне та правове поле на російських умовах до інтеграції в РФ, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, Москва продовжує активно видавати російські паспорти мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Вже в 2022-му році їхня кількість перевищить мільйон, вважає колишній міністр закордонних справ, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку Павло Клімкін.

"Виданий Путіним указ про паспортизацію окупованого Донбасу мав, за задумом Москви, стати своєрідним примусом у прийнятті російської логіки "вбудовування" Донбасу в Україну, а фактично став поштовхом для створення там гіршої версії Росії – "гібридної РФ" , - пояснює Клімкін.

На восьмому році конфлікту де-юре українські території залишаються під реальним контролем РФ, і цей контроль окупант здійснює не тільки зараз, а й на перспективу.