Китай прокоментував ситуацію в Казахстані

Китай сподівається на якнайшвидшу стабілізацію ситуації в Казахстані і вважає те, що там відбувається внутрішньою справою цієї країни. Про це сьогодні на брифінгу заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє ТАСС.

"Те, що відбувається в Казахстані, є внутрішньою справою цієї країни" , - сказав він.﻿

Він додав, що в Китаї "впевнені, що влада зможе врегулювати проблему належним чином".

"Сподіваємося, що ситуація стабілізується і соціальний порядок буде відновлено" , - зазначив Ван Веньбінь.

Акції протесту в Казахстані розпочалися 2 січня у містах Жанаозен та Актау Мангістауської області (південний захід країни), де мешканці мітингували проти високих цін на скраплений газ.

Через два дні заворушення спалахнули в Алма-Аті (південний схід) та інших містах по всій республіці, там відбулися сутички з поліцією. Є загиблі.