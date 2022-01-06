Китай прокоментував ситуацію в Казахстані
Китай сподівається на якнайшвидшу стабілізацію ситуації в Казахстані і вважає те, що там відбувається внутрішньою справою цієї країни. Про це сьогодні на брифінгу заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє ТАСС.
"Те, що відбувається в Казахстані, є внутрішньою справою цієї країни", - сказав він.
Він додав, що в Китаї
"впевнені, що влада зможе врегулювати проблему належним чином".
"Сподіваємося, що ситуація стабілізується і соціальний порядок буде відновлено", - зазначив Ван Веньбінь.
Акції протесту в Казахстані розпочалися 2 січня у містах Жанаозен та Актау Мангістауської області (південний захід країни), де мешканці мітингували проти високих цін на скраплений газ.
Через два дні заворушення спалахнули в Алма-Аті (південний схід) та інших містах по всій республіці, там відбулися сутички з поліцією. Є загиблі.