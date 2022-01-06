Група українців не змогла вилетіти з Казахстану — МЗС

Ввечері у середу, 5 січня, група українців не змогла вилетіти з охопленого протестами Казахстану рейсом Алмати — Київ через призупинення роботи аеропорту.﻿ Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, не зазначивши точну кількість українців, яким не вдалося вилетіти, повідомляє Новое время.

Дипломати допомогли їм із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з’ясовує з адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв’язок із пасажирами.

За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. У четвер, 6 січня, планується рейс до Києва.

Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua.

Ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало співгромадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі ДРУГ﻿, щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.