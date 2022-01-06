Миротворчі сили ОДКБ не будуть задіяні у зачистці міст
Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков повідомив, що миротворчі сили Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) забезпечуватимуть у Казахстані безпеку об'єктів та інфраструктури, повідомляє "Интерфакс".
«Зачистку та все, що відбувається зараз, роблять не ОДКБ, а місцеві сили. ОДКБ в основному лише забезпечуватиме безпеку об'єктів, інфраструктури та інше», — сказав він.
Він зазначив, що миротворчі сили будуть перебувати в Казахстані стільки, «скільки вважатиме за потрібне президент Казахстану».
Депутат розповів, що спеціальні сили ОДКБ перебувають у постійній готовності та відбуваються навчання, у тому числі для таких ситуацій.
"Дозвол Думи тут не потрібний" , - сказав Калашников.
Крім Росії, до складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.
Згідно з офіційними даними, загальна чисельність миротворчих сил ОДКБ – понад 3 000 осіб.
Нагадаємо, сьогодні ОДКБ ухвалила рішення про "
направлення Колективних миротворчих сил ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в країні".