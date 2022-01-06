Демократи в Сенаті США передумали підтримувати санкції проти "ПП-2"

Деякі члени Сенату США від Демократичної партії змінили своє ставлення до законопроєкту сенатора-республіканця Теда Круза щодо санкцій проти російського "Північного потоку-2". За цей документ мають голосувати на наступному тижні, до 14 січня, повідомляє Лівий берег.

Як пише Politico, якщо раніше вони виступали за його підтримку, то тепер схиляються до протилежного. Причиною цього є небажання підривати позиції президента США Джо Байдена під час перемовин з РФ щодо нарощення російських сил на кордоні з Україною.

Сенатори остерігаються, що законопроєкт Круза може завадити президенту скооперуватися з Євросоюзом, насамперед – із Німеччиною.

Очікується, що законопроєкт Круза про нові санкції не набере необхідних для проходження далі 60 голосів.

"На даний момент дуже важливо, оскільки ми дивимося на потенційні дії Росії в Україні, для нас дуже важливо працювати в тісному співробітництві з нашими союзниками, а Німеччина є одним з цих дуже важливих союзників. І тому я вважаю, що ця поправка не на часі" , – заявила сенаторка-демократка від штату Нью-Йорк Жанна Шахін.

Законопроєкт Теда Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій у разі відмови від них президента. Він передбачає санкції стосовно компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовились у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі висловлює схожу позицію із сенаторкою Шахін. Він вважає, що законопроєкт Круза може відштовхнути США від європейських союзників у той час, коли єдність має велике значення для протидії агресивній поведінці Росії в регіоні.

"Це не про Росію. Мова йде про програму Круза-Трампа щодо розриву трансатлантичного альянсу. Це момент, коли ми маємо проявити солідарність з адміністрацією, оскільки вони намагаються використати метод батога і пряника щодо росіян, щоб запобігти вторгненню. Вбивання клина в трансатлантичні відносини просто зараз не буде продуктивним, якщо нашою кінцевою метою є спроба врятувати Україну від вторгнення" , – заявив він.

Автор законопроєкту Круз відкинув ці аргументи демократів і заявив, що вони зацікавлені лише в тому, щоб надати Байдену політичне прикриття.

Politico пише, що тільки один демократ, з якими видання спілкувалося, обіцяв підтримати санкції. Це Річард Блюменталь.

Тед Круз є послідовним критиком "Північного потоку-2". Просунути цей законопроєкт щодо санкцій на розгляд Сенату вдалося завдяки відмові Круза від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, які були висунуті Байденом.