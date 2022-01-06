В Instagram повернули хронологічну стрічку постів

В Instagram нарешті повернули хронологічну стрічку – через 5 років після того, як творці соцмережі замінили її алгоритмічним аналогом, який обчислює переваги користувачів, повідомляє УНІАН.

Аби вибрати порядок зображення публікацій в стрічці, натисніть на значок "інсти" в головному меню програми.

Ще в грудні, під час свого виступу перед комісією Сенату США, глава соцмережі Адам Моссері особисто пообіцяв повернути хронологічний порядок стрічки Instagram на початку 2022 року. Тепер він поділився новинами про декілька варіантів подачі публікацій у стрічці:

Головна сторінка: чинна наразі стрічка, з матеріалами від відстежуваних користувачів і рекомендованими постами в порядку, визначеному алгоритмами;

Обраний: стрічка постів від акаунтів, події від яких "ви не хочете пропустити";

Підписка: хронологічна стрічка постів, як у старому Instagram.

Нові варіанти стрічки вже доступні багатьом користувачам Instagram. Повномасштабне поширення опцій трапиться в першій половині 2022 року.