Samsung показала гнучкі та складні екрани майбутнього
На виставці CES 2022 компанія Samsung показала прототипи гнучких екранів для мобільної техніки, яку ми, мабуть, побачимо у майбутньому, повідомляє Ліга.net.
Гнучкі екрани Samsung Flex S та Flex G призначені для гаджетів за розміром схожим або на великі смартфони, або на планшети. Samsung Flex S, пояснив виробник, складається подібно до літери S, Flex G — подібно до літери G. У складеному вигляді Flex G повністю закриває екран, а значить той випадково не подряпається. А у Samsung Flex S, навпаки, у складеному вигляді залишається видимим невеликий екран (частина великого екрана).
Samsung Flex Slidable відрізняється тим, що він не згинається, частина екрана висувається з корпусу. Виробник зазначив, що додаткова площа екрану може стати в нагоді для показу додаткової інформації — іконок, віджетів тощо.
Найбільший екран Samsung Flex Note призначений для компактних ноутбуків. У складеному вигляді він нагадує 13-дюймовий ноутбук, а коли він розкритий - порівняємо за розміром із екраном 17-дюймового ноутбука.
Поки невідомо, яке знайдеться для цих прототипів Samsung, зате вони показують, якими можуть бути гаджети в майбутньому.