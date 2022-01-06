Блогер Іванов офіційно не працює на телеканалі "Рада" – директор

Блогер Сергій Іванов, який веде авторську програму на телеканалі "Рада", офіційно не працює в цьому ЗМІ.

Про це йдеться у відповіді директора телеканалу Вадима Перенчука агенції "Українські новини".

За його словами, програму, яку веде Іванов, робить для "Ради" продакшн "Кінокіт" за підсумками відповідного конкурсу.

"Сергій Іванов не прийнятий на посаду в телеканалі "Рада". [...] Ця особа була залучена до роботи переможцем художнього конкурсу з розробки творчої концепції та створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та токшоу для цілей державного підприємства" "Рада": ТОВ "Кінокіт" , - йдеться у відповіді на запит.

Відповідно Іванов не отримував зарплату безпосередньо від телеканалу "Рада".