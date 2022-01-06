"Голос країни" 12 сезон: дата виходу шоу

12 сезон вокального шоу "Голос країни" стартує вже цієї зими. Перший випуск легендарного проєкту покажуть 23 січня о 21:00 на телеканалі "1+1", повідомляє 24 Канал.

Цього року тренерські крісла зайняли Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук. Саме вони обиратимуть команди на сліпих прослуховуваннях і вестимуть своїх підопічних до перемоги.

Вперше тренеркою цього шоу стала Оля Полякова. Її колеги вже мають певний досвід:

Надя Дорофєєва у минулому сезоні вперше приєдналася до команди та одразу перемогла;

Потап вже вчетверте буде тренером;

Святослав Вакарчук два рази здобував перемогу і повернувся в тренерське крісло після 5 років перерви.

Слоган 12 сезону: "Так звучить твоя країна". Напередодні різдвяних свят тренери та учасники заспівали атмосферну пісню "Щедрик", якій виповнилося 120 років. Чи займуть ці учасники місця у командах тренерів – стане відомо зовсім скоро.

Незмінні ведучі проєкту – Катя Осадча та Юрій Горбунов.