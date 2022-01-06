У Мінекономіки прозвітували про рекордний експорт за 2021 рік
За підсумками минулого року український експорт зріс до $68,24 млрд, трохи не дотягнувши до показників 2011 та 2012 років, повідомляє Новое время.
За підсумками 2021 року український експорт досяг рекордної позначки $68,24 млрд, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.
Як зазначила глава Мінекономіки, попередні показники такого рівня Україна показувала у 2011 році — $68,39 млрд і у 2012 році — $68,81 млрд. Проте, вони враховували результати Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та, частково, Донецької та Луганської області.
Також Свириденко додала, що 15 січня буде оголошено спільний зовнішньоторговельний баланс України (товари та послуги).
За підсумками дев’яти місяців 2021 року загальний оборот товарів і послуг склав $111,84 млрд при позитивному сальдо — $443,25 млн. За повний 2021 рік обіг товарів склав $141,54 млрд ( на 36,71% більше, ніж у 2020 році).
За словами голови Мінекономіки, вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд.
Як повідомлялося, у 2021 році Україна експортувала зернових культур на $12,35 млрд, що на 31,1% більше за показники за 2020 рік.