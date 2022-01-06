У Мінекономіки прозвітували про рекордний експорт за 2021 рік

За підсумками минулого року український експорт зріс до $68,24 млрд, трохи не дотягнувши до показників 2011 та 2012 років, повідомляє Новое время.

За підсумками 2021 року український експорт досяг рекордної позначки $68,24 млрд, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Як зазначила глава Мінекономіки, попередні показники такого рівня Україна показувала у 2011 році — $68,39 млрд і у 2012 році — $68,81 млрд. Проте, вони враховували результати Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та, частково, Донецької та Луганської області.

Інфографіка: Юлія Свириденко / Facebook

Також Свириденко додала, що 15 січня буде оголошено спільний зовнішньоторговельний баланс України (товари та послуги).

За підсумками дев’яти місяців 2021 року загальний оборот товарів і послуг склав $111,84 млрд при позитивному сальдо — $443,25 млн. За повний 2021 рік обіг товарів склав $141,54 млрд ( на 36,71% більше, ніж у 2020 році).

За словами голови Мінекономіки, вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд.

Інфографіка: Юлія Свириденко / Facebook

Як повідомлялося, у 2021 році Україна експортувала зернових культур на $12,35 млрд, що на 31,1% більше за показники за 2020 рік.