Люди, які перехворіли "Омікроном", мають високий ризик повторного зараження

Люди, які перехворіли "Омікроном", мають високий ризик повторного зараження

Ризик повторного захворювання на нову коронавірусну інфекцію після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" більш ніж у два рази вищий, ніж після зараження "Дельтою". Про це заявив лікар-терапевт Костянтин Хоманов, повідомляє ТАСС.

"Варіант коронавірусу "Омікрон" має ряд мутацій у спайк-білку, який відповідає за взаємодію з клітинами тіла людини і полегшує проникнення вірусу. "Омікрон" має високу швидкість поширення, знижену сприйнятливість до доступних терапевтичних препаратів (моноклональних антитіл), може зменшити ефективність імунної відповіді організму в результаті попередньої хвороби або вакцинації. Ризик повторного захворювання при зараженні "Омікроном" - 19%, а при "Дельті" - 8%", - розповів експерт.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 26 листопада позначила штам коронавірусу В.1.1.529, виявлений на півдні Африки, грецькою літерою "Омікрон". У заяві ВООЗ говорилося, що цей різновид "є велика кількість мутацій, ряд яких викликає занепокоєння". За даними ВООЗ, Омікрон-штам наразі виявлено більш ніж у 100 країнах.

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