Люди, які перехворіли "Омікроном", мають високий ризик повторного зараження

Ризик повторного захворювання на нову коронавірусну інфекцію після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" більш ніж у два рази вищий, ніж після зараження "Дельтою". Про це заявив лікар-терапевт Костянтин Хоманов, повідомляє ТАСС.

"Варіант коронавірусу "Омікрон" має ряд мутацій у спайк-білку, який відповідає за взаємодію з клітинами тіла людини і полегшує проникнення вірусу. "Омікрон" має високу швидкість поширення, знижену сприйнятливість до доступних терапевтичних препаратів (моноклональних антитіл), може зменшити ефективність імунної відповіді організму в результаті попередньої хвороби або вакцинації. Ризик повторного захворювання при зараженні "Омікроном" - 19%, а при "Дельті" - 8%", - розповів експерт.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 26 листопада позначила штам коронавірусу В.1.1.529, виявлений на півдні Африки, грецькою літерою "Омікрон". У заяві ВООЗ говорилося, що цей різновид "є велика кількість мутацій, ряд яких викликає занепокоєння". За даними ВООЗ, Омікрон-штам наразі виявлено більш ніж у 100 країнах.