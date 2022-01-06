Кулеба доручив дипломатам зосередитися на захисті українців у Казахстані

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитись на захисті інтересів українських громадян у Казахстані. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уважно стежимо за розвитком подій у Казахстані. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитись на захисті інтересів українських громадян у Казахстані. Наразі ключовий пріоритет – їхня безпека", – сказав Ніколенко агентству у четвер.

За його словами, посольство України у Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за телефоном: +7 705 755 66 10 або електронною поштою: emb_kz@mfa.gov.ua.

"Ситуація ускладнюється запровадженням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв'язку та Інтернету. Частково обмежений рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси", - пояснив речник.

Він зазначив, що у середу ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту.

"Дипломати допомогли українцям з пошуком місць для ночівлі. Наразі посольство з'ясовує з адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв'язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює у штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва", – розповів Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС України очікує від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, у тому числі і тих українців, які вважають за краще залишити територію Казахстану.

Також МЗС України закликає громадян України уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність та обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" , щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

"Хочу всіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще", - запевнив речник МЗС.

Ніколенко додав, що подальші кроки МЗС та інших відомств для захисту інтересів українців у Казахстані коригуватимуться залежно від розвитку ситуації з безпекою.