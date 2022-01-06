Із "Сексу і міста" вирізали сцену з Крісом Нотом

У фінальному епізоді сіквела "І просто так", який є продовженням культового серіалу "Секс і місто", не покажуть "ідеального чоловіка" Містера Біга у виконанні Кріса Нота. Режисери вирішили видалити сцену з актором після того, як кілька жінок звинуватили його в сексуальному насильстві, повідомляє Обозреватель.

Останню серію телеісторії глядачі побачать 3 лютого 2022 року на стримінговій платформі HBO Max. Сам сервіс відмовився коментувати скандал довкола Нота.

Персонаж Кріса, чоловік Кері Бредшоу, сконав у першому епізоді сіквела – він помер від серцевого нападу під час занять спортом на велотренажері. У фіналі Містер Біг мав з'явитися як фантазія коханої у виконанні Сари Джессіки Паркер, коли вона прийшла на паризький міст Мистецтв, щоб розвіяти порох загиблого.

Як пише видання, творча команда "І просто так" вирішила, що ці кадри не мають великого значення для оповіді, тому монтажерам дали команду видалити їх.

Нагадаємо, дві американки, 40-річна Зої та 31-річна Лілі стверджують, що постраждали від сексуального насильства з боку знаменитого актора. За словами жертв, вони не знали одна одну раніше, а насильницькі акти відбулися з проміжком у 10 років – у 2004-му та 2015-му роках у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку відповідно. Сам Нот називає згвалтування "межею, яку він би ніколи не переступив", заперечуючи всі звинувачення.