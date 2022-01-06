Футболіст "Челсі" зламав палець під час голу

Незвичайною подією ознаменувався перший півфінальний матч Кубка англійської футбольної ліги між "Челсі" та "Тоттенхемом", який пройшов у Лондоні увечері 5 січня. Атакуючий півзахисник "Челсі" Кай Хаверц забив м'яч на п'ятій хвилині, впавши через воротаря, потім влучив у обійми партнерів і... виявився зі зламаним пальцем, повідомляє Обозреватель.

В який саме момент німець пошкодив руку, неясно: чи то при падінні, чи то вже під час святкування.

Пальцем німця. Джерело: twitter.com/IMechanisms

Футболісту одразу знадобилася допомога лікарів, але він не залишив поле. Втім, у перерві головний тренер "Челсі" Томас Тухель таки замінив Кая на співвітчизника Тімо Вернера.

Травма пальця Хаверца. Джерело: twitter.com/IMechanisms

Після гри у коментарі ВВС німецький наставник повідомив, що Хаверц зламав палець.

"Він відіграв перший тайм із болем. Сподіваюся, це не стане для нього великою проблемою, і Кай зможе повернутися в гру" , - сказав Тухель.

А зустріч завершилася перемогою "Челсі" з рахунком 2:0. Другий м'яч на 34-й хвилині у свої ворота направив Бен Девіс, засмутивши італійського керманича "Тоттенхема" Антоніо Конте, який нещодавно тренував "синіх". До вашої уваги – найкращі моменти гри на "Стемфорд Брідж".