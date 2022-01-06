Протести в Казахстані: в ОДКБ уточнили склад миротворчих сил
В Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) повідомили, що в Казахстан, крім військових з Росії, прибудуть ще й військові з Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.
Про це повідомляють "РИА Новости" і SputnikArmenia.
Так, до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ прямують близько 70 вірменських військових, а також близько 200 військовослужбовців із Таджикистану.
Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін заявив, що операція ОДКБ у Казахстані триватиме близько місяця. Ця робота вестиметься у рамках нормалізації обстановки в країні.
Військові допоможуть у нейтралізації організаторів погромів, візьмуть під охорону стратегічні об'єкти та забезпечать дотримання комендантської години.
Також Організація тюркських держав заявила, що готова надати підтримку Казахстану у разі потреби. При цьому члени організації вважають, що Казахстан має всі можливості, щоб відновити порядок.
Нагадаємо, у Казахстані з 2 січня відбуваються акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ.
Сьогодні ОДКБ ухвалила рішення про
"направлення Колективних миротворчих сил ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в країні".