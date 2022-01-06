Протести в Казахстані: в ОДКБ уточнили склад миротворчих сил

В Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) повідомили, що в Казахстан, крім військових з Росії, прибудуть ще й військові з Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

﻿Про це повідомляють "РИА Новости﻿" і SputnikArmenia﻿.

Так, до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ прямують близько 70 вірменських військових, а також близько 200 військовослужбовців із Таджикистану.

Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін заявив, що операція ОДКБ у Казахстані триватиме близько місяця. Ця робота вестиметься у рамках нормалізації обстановки в країні.

Військові допоможуть у нейтралізації організаторів погромів, візьмуть під охорону стратегічні об'єкти та забезпечать дотримання комендантської години.

Також Організація тюркських держав заявила, що готова надати підтримку Казахстану у разі потреби. При цьому члени організації вважають, що Казахстан має всі можливості, щоб відновити порядок.

Нагадаємо, у Казахстані з 2 січня відбуваються акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ.