Саакашвілі підтримав протестувальників у Казахстані
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у в'язниці, підтримав протестувальників у Казахстані.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я вітаю боротьбу казахського народу за свободу. Цей героїзм показує конкретний приклад того, що які б репресії не проводив режим, які б арешти він не здійснював, які спецпідрозділи не спрямовував, люди скрізь хочуть свободи і не будуть миритися з несправедливістю, корупцією та неформальним управлінням", – йдеться у заяві Саакашвілі.
Він також зазначив, що минулого року група казахських опозиціонерів гостювала у нього у Києві.
"Після розмови з ними я переконався, що казахське суспільство готове для великих змін, свідками яких ми зараз є. Назарбаєв зробив для Казахстану набагато більше, ніж Іванішвілі (грузинський олігарх і політик, - ред.) для Грузії, але це не дає йому права вважати країну особистою вотчиною та неформально нею керувати, потопаючи у розкоші. Народ обов'язково поверне країну собі", – написав Саакашвілі.