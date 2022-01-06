Саакашвілі підтримав протестувальників у Казахстані

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у в'язниці, підтримав протестувальників у Казахстані.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я вітаю боротьбу казахського народу за свободу. Цей героїзм показує конкретний приклад того, що які б репресії не проводив режим, які б арешти він не здійснював, які спецпідрозділи не спрямовував, люди скрізь хочуть свободи і не будуть миритися з несправедливістю, корупцією та неформальним управлінням" , – йдеться у заяві Саакашвілі.

Він також зазначив, що минулого року група казахських опозиціонерів гостювала у нього у Києві.