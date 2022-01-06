Духовенство закликали забезпечити пожежну безпеку на Різдво

У Державній службі з питань надзвичайних ситуацій звертаються до священнослужителів із проханням перевірити техніку безпеки в церквах, а українців – бути уважними та обережними під час служби та святкування вдома, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу звернутися до громадян, духовенства, священнослужителів, щоб напередодні Різдва донести інформацію дотримання правил пожежної безпеки і закликати священнослужителів і громадян України дотримуватися цих правил", - сказав глава Департаменту запобігання надзвичайних ситуацій ДСНС Олександр Чекригін у четвер на бри.

Він зазначив, що оскільки значна кількість віруючих прийдуть у храми та церкви, дуже важливим є обережне поводження зі свічками та дотримання дистанції, у тому числі і з урахуванням епідемії коронавірусу.

"Попрошу священнослужителів провести додатковий інструктаж зі своїм духовенством, перевірити справність пожежної сигналізації, наявність вогнегасників (у церковних спорудах) та їхню справність", – сказав він.

Також представник ДСНС закликав дотримуватися техніки безпеки будинку під час святкування при використанні свічок, ялинкових прикрас, гірлянд та іншого.

За його словами, протягом новорічних свят з 1 по 5 січня зафіксовано близько 700 викликів на пожежі, в яких загинуло 50 людей та травмовано 32.

У 2021 році, відзначив Чекригін, сталося понад 79 тис. пожеж, у яких загинуло 1736 осіб та понад тисячу було травмовано.