У Європі туристам компенсуватимуть перенесення авіарейсів

Авіапасажири в Європі, чиї рейси перенесли більш ніж на одну годину раніше, отримали право на компенсацію до 600 євро. Про це йдеться в ухвалі Суду Європейського союзу, яке опубліковано наприкінці грудня 2021 року, повідомляє Avianews.

Згідно з цим роз'ясненням, перенесення рейсу більш ніж на одну годину прирівняне до скасування рейсу. Це означає, що якщо пасажира проінформували про таку зміну розкладу менш ніж за 2 тижні до вильоту, він може отримати компенсацію 250 євро за тривалості маршруту до 1500 км, 400 євро на маршруті від 1500 км до 3500 км, 600 євро — на маршруті понад 3500 км.

Своє рішення суд пояснив тим, що перенесення рейсу рівнозначне затримці рейсу і може завдати серйозного дискомфорту пасажирам, оскільки вони не зможуть використати час згідно зі своїми планами.

Ці правила поширюються і на чартерні перельоти у складі путівки, купленої у туроператора. Якщо в бронюванні туру вказано розклад та номер рейсу, при подальшому перенесенні такого рейсу більш ніж на годину раніше пасажир отримує право на компенсацію.

Наразі туроператори мають практику продажу турів із «гнучким часом вильоту», коли в бронюванні може бути зазначено один розклад, а за фактом виліт виконується на кілька годин раніше чи пізніше.

Суд уточнив, що в такому разі клієнт може звернутися з претензією до авіакомпанії, яка має виплатити компенсацію. Після цього авіаперевізник отримає право вимагати відшкодування збитків у туроператора, який продав путівку з авіаперельотом.

Уточнено: правило однієї години діє, якщо рейс перенесено більш ніж на одну годину раніше. Наприклад, якщо спочатку виліт був о 14:00, то був перенесений на 12:50. Суд зазначає, що у такому разі компенсацію не можна зменшити, навіть якщо час прильоту залишається без змін.