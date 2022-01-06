Джоан Роулінг звинуватили в антисемітизмі

Британській письменниці висунули звинувачення в образі євреїв у книгах про Гаррі Поттера, повідомляє Корреспондент.

Відому британську письменницю, автора серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в образі євреїв у цьому романі.

Їй приписали антисемітизм, бо гобліни-банкіри з літератури про чарівника схожі на євреїв.

Йдеться про гоблінів-банкірів з банку "Ґрінґотс". У них критики знайшли схожість із євреями.

Зокрема, експерти стверджують, що вони "нагадають типові антисемітські карикатури, які з'являлися із часів Середньовіччя".

Також вони з'ясували, що подібні образи публікували в тижневику Der Stürmer, який виходив у роки Другої світової війни у ​​Німеччині.

Крім того, як відомо, у 2014 році Джоан Роулінг підтвердила наявність євреїв у Гоґвортсі.