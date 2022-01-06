Прорив в онкології: створили точний і доступний аналіз крові на рак

Дослідники Оксфордського університету створили новий мінімально інвазивний (без серйозного втручання у тіло) і недорогий аналіз крові, який може виявити рак у пацієнтів з неспецифічними симптомами та визначити наскільки він поширився, повідомляє 24 Канал.

У дослідженні були проаналізовані зразки 300 пацієнтів з неспецифічними, але такими симптомами раку, як втома і втрата ваги. Науковці оцінили, чи може цей аналіз відрізнити пацієнтів з пухлинами від тих, хто не має раку.

Ефективність нового аналізу крові на рак

Їхні результати показують, що за допомогою цього тесту рак був правильно виявлений у 19 з кожних 20 хворих. У пацієнтів з онкологією метастази були ідентифіковані із загальною точністю 94%. Такі результати роблять цю технологію першою, яка може визначити метастатичний статус раку за допомогою простого аналізу крові без попереднього встановлення типу раку.

Як аналіз діагностує рак

Цей аналіз має допомогти лікарям виявити рак і оцінити його стадію. На відміну від багатьох аналізів крові на онкологію, які виявляють генетичний матеріал пухлин, цей тест використовує метод, який називається метаболоміка ЯМР, який використовує високі магнітні поля та радіохвилі для визначення рівня природних хімічних речовин (метаболітів) у крові.

Здорові люди, люди з локалізованим раком і люди з метастатичним раком мають різні профілі метаболітів крові, які можна виявити та потім проаналізувати за допомогою алгоритмів дослідників, щоб розрізняти ці стани.

Чому це називають проривом

Рак, який виявили раніше, з більшою ймовірністю піддається успішному лікуванню. Цей швидкий і недорогий тест може допомогти подолати багато перешкод для раннього виявлення раку, особливо у пацієнтів із неспецифічними симптомами, яких не спрямовують на детальну діагностику.