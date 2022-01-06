В Італії рекордна захворюваність COVID-19: медсистема завантажена

В Італії за останні сім днів зафіксували сплеск нових випадків захворювання на COVID-19. Кількість інфікованих перевищила 810 тисяч, що на 153% більше порівняно з попереднім тижнем.﻿ Про це, посилаючись на дані фонду Gimbe Foundation та західні ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Зокрема, за тиждень із 29 грудня по 4 січня також зафіксував на 8,9% смертей більше, ніж минулого тижня (1102 порівняно з 1012). За 7 днів також збільшилася кількість активних хворих на – з 598 868 до 1 265 297 (+111,3%).

У зв'язку зі зростанням захворювання повідомляється також про тиск на систему охорони здоров'я, оскільки кількість госпіталізацій із симптомами зросла на 28% (з 10089 до 12912) і на 21,6% збільшилася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії (з 1145 до 1392).

За даними сайту Worldometers, який відстежує ситуацію із захворюваністю на коронавірус у світі, в Італії за останню добу зареєстрували 138 276 нових випадків захворювання. Померло за останню добу 183 особи, одужало – 33 037. Всього з початку пандемії в країні офіційно зафіксували 6 756 035 випадків захворювання на COVID-19 і 138 276 смертей від нього.

В Італії за останню добу зареєстрували 138 276 нових випадків захворювання. Джерело: Worldometers