Відрахованих студентів-іноземців депортували з України

Прикордонна служба України заявила про депортацію іноземців, які були студентами Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова. Про це повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби.

Днями у Вінниці оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з працівниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворенню УДМС України у Вінницькій області виявили громадян Фінляндії, Швеції та Індії, які порушили правила перебування на території нашої країни.

Наголошується, що іноземці були студентами Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова.

"Майбутніх лікарів за неуспішність було відраховано з навчального закладу у 2021 році, але вчасно вони не залишили територію України", – пише прес-служба.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.203 "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України" Кодексу України про адміністративне правопорушення.