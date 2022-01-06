Ситуація в Казахстані: в Актау оголосили про завершення мітингу
В Актау протестувальники оголосили про завершення мітингу. Вони заявляють, що влада задовольнила їхні вимоги і настав час розходитися.
Про це повідомляє headlines Україна.
Telegram-канал уточнює, що люди почали розходитися, прибираючи за собою сміття та розбираючи намети.
Проте канал ОRDA повідомляє, що в Актау люди розділилися на два табори. Одні закликають розійтися і не допускати громадянської війни, а друга частина категорично проти такої ідеї, тому залишаються на місці.