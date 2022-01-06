ПСЖ хоче купити півзахисника збірної Бразилії

Атакувальний хавбек "Ліона" Лукас Пакета наступного літа може перейти до ПСЖ, повідомляє УНІАН.

Спортивний директор паризького клубу Леонардо є ініціатором трансферу 24-річного бразильця. Контракт Лукаса з "Ліоном" чинний до 2025 року. Це означає, що ПСЖ буде змушений викласти певну суму грошей "ткачам", щоб ті відпустили до них Пакету.

Лукас перейшов до "Ліону" у вересні 2020 року з "Мілана". До переїзду в Європу він захищав кольори "Фламенго" у себе на батьківщині.

В поточному сезоні бразилець провів 22 матчі у всіх турнірах за "Ліон". Він забив сім м'ячів й віддав чотири гольові передачі. Transfermarkt оцінює Пакету в 35 мільйонів євро. Лукас зіграв 20 поєдинків за національну збірну Бразилії та відзначився 5 забитими голами.

Зауважимо, що дев'ятого січня ПСЖ в гостях проведе матч проти "Ліона" в рамках 20-го туру Ліги 1.