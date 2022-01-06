У Москві розпочалася Нормандська зустріч радників: без участі України

У Москві (Російська Федерація) почалася зустріч по Донбасу на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зустріч проходить в усіченому складі, оскільки на неї не запрошували переговірника від України, голову Офісу президента Андрія Єрмака, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Повідомляється, що в ці хвилини заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 6 січня планувалася зустріч політичних радників лідерів Росії, Німеччини та Франції, які будуть обговорювати врегулювання на Донбасі.

До цього із західними колегами розмовляв Єрмак. За його словами, вони домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.