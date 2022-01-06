"Вони нас захищають": Латвія відправить в Україну зброю

Глава Міноборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що країна передасть Україні гуманітарний вантаж, який включає зброю та техніку. Він наголосив, що "по суті, вони (Україна – ред.) нас захищають", повідомляє Ліга.net.

Пабрикс погодив склад вантажу разом із послом України Олександром Міщенком, пише портал. Він підтвердив, що Латвія продовжить надавати допомогу державі та закликав інші країни ЄС приєднатися.

"Україна має право і повинна вміти захищатися. Вона значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів, з нашого регіону" , - заявив глава МЗС.

Він додав, що хоча Україна не є членом НАТО, вона є "союзником у тому, що робить".