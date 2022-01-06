Валютний ринок четверга: хід торгів

Ажіотажний попит на безготівкову валюту, що спостерігався вчора на міжбанківському валютному ринку, починає спадати. У першій половині торгової сесії котирування зросли до 27,53 гривні на купівлі та 27,55 гривні на продажу, але бажаючих купувати дорогий долар знайшлося небагато, тому зростання спочатку зупинилося, а потім котирування розпочали плавне зниження, повернувшись до початку обідньої перерви нижче за рівень 27,50.

Втім, сильно знизитись не вийшло, бо долар, що подешевшав, привернув підвищений інтерес покупців, серед яких виділяються банки-спекулянти, що вирівнюють свою позицію після активних вчорашніх і сьогоднішніх продажів. Національний банк сьогодні участі в торгах не брав, вирішивши почекати та поспостерігати за розвитком ситуації.

Динамічно розвивалася ситуація і на готівковому валютному ринку. Вранці оптові обмінні пункти Києва пропонували готівкового «американця» по 27,58 гривні (на 10 копійок дорожче, ніж учора вранці), потім, коли безготівковий долар піднявся вище за рівень 27,50, цінники на продаж готівки підняли до 27,62-27,63 гривні. Проте купувати за такою ціною валюту погодилися не всі; частина тих, хто цікавиться, вирішила почекати – і не помилилася. До обіду долар почав дешевшати, опустившись на 4 копійки – до 27,58 гривні. Дешевше, щоправда, знайти велику суму поки що проблематично.

Євро на FOREX у четвер спочатку опустився до позначки 1,1284 долара, а потім виріс до 1,1326. Перед публікацією важливих даних із зайнятості та безробіття в США (частина цифр буде опублікована сьогодні о 15:30 за київським часом, частина – завтра водночас) йде скорочення позицій, т.к. невідомо, як ринок відреагує на статистику, що виходить. Готівковий євро у першій половині дня продають у діапазоні 31,05-31,10 гривень, зустрічаються і дорожчі пропозиції.

Російський рубль четвертий день поспіль здійснює різкі рухи у парі з американським доларом; без підтримки Центробанку Росії, який відпочиває до 10 січня, російську валюту ґрунтовно «ковбасить». Ось і сьогодні долар спочатку виріс до 77,20, а потім опустився до 76 рублів за долар. Що стосується готівкового рубля, у столиці знову спостерігається різноманітність цін. Більшість обмінних пунктів, як і вчора, продають його по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів, але почали з'являтись пропозиції і по 3,63 гривні за 10 рублів. Зазвичай це невеликі суми.

Польський злотий продовжує мати підвищений попит. Сьогодні у столиці його продають по 6,65-6,75 гривні.