Відкрито новий метод редагування генів у клітинах людини

За останнє десятиліття система редагування геному CRISPR зробила революцію в молекулярній біології, давши можливість змінювати гени всередині живих клітин. Тепер дослідники з Інституту Гладстона доопрацювали додаткову систему для ефективнішого редагування, повідомляє 24 Канал.

Для цього науковці використали молекули, які називаються ретронами. Їх можна використовувати для редагування генів у різних типах клітин – від грибів до клітин людини.

Яким чином редагують геном зараз

Більшість сучасних технологій редагування генів, заснованих на системі CRISPR, включають вирізання ділянки ДНК з геному клітини, а потім введення нового генетичного матеріалу, так званого "матрична ДНК".

Оскільки клітина відновлює місця, де ген розрізали, матрична ДНК інтегрується.

Цю матричну ДНК зазвичай виробляють в лабораторії, а потім вводять у клітини ззовні. Білок, який розрізає геном клітини називається Cas9 і його доставляють окремо.

Ні Cas9, ні матрична ДНК не проникають у кожну клітину, що обмежує ефективність редагування генів CRISPR.

У чому перевага ретронів

Ретрони працюють як "заводи" ДНК, виробляючи численні копії матричної ДНК зсередини клітин. Ба більше, ці молекули можна доставляти разом з іншими компонентами CRISPR, так що клітини отримують весь матеріал, необхідний для редагування генів одночасно – генетичні коди ДНК-матриці, Cas9 і молекули, які допомагають дослідникам відстежувати внесені зміни.

Це означає, що науковцям потрібно ввести лише один елемент у кожен осередок. Це значно спрощує процес і відкриває двері для нових типів експериментів.