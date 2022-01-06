Зеленський вночі залишив готель у Буковелі, але поки що залишається у Карпатах

Президент України Володимир Зеленський залишив готель Radisson Blu Resort Bukovel, де, ймовірно, зустрічався з Ігорем Коломойським, але ще знаходиться в Карпатах, повідомляє Страна UA.

"Зеленський залишив готель учора пізно вночі. Поїхав він на автомобілі" , - розповідає один із співробітників готелю Radisson Blu Resort Bukovel.

У самому готелі Radisson Blu Resort Bukovel також зменшили охорону, в лобі готелю немає безлічі співробітників УДО, які знаходилися тут учора.

Не на камеру співробітники готелю кажуть, що вони не дуже зраділи візиту президента, оскільки це спричиняє безліч труднощів в організації роботи готелю.

"Приїхало багато охорони, поліції, журналісти. Нам, як співробітникам охорони готелю, важливо, щоб тут все було спокійно і під контролем. Крім того, що президент приїхав, тут відпочиває безліч бізнесменів, відомих людей, які теж не дуже раді такій пильній увазі до нашої готелю через візит президента" , - ділиться своїми враженнями від візиту глави держави один із співробітників безпеки готелю.

Станом на зараз у Буковелі один градус нижче нуля. Іде сильний сніг, через що закриті кілька трас для катання.

Вчора був сильний дощ, що ускладнювало процес катання.