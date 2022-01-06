Укрзалізниця може зупинити усі пасажирські потяги 11 січня

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") своїм наказом №1044 від 30 січня 2021 року призупинила дію ліцензії АТ "Укрзалізниця" на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів. Про це заявила голова створеної для перевірки та оцінки стану УЗ Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, народний депутат фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням нардепа на її Facebook-сторінці, з 11 січня 2022 року "Укрзалізниця" має припинити перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

"Можливо, шукатимуть якісь виходи з цієї ситуації, але факт є фактом: УЗ не дотримується ліцензійних умов, тобто не виконує всіх необхідних вимог контролюючого органу щодо організації перевезень пасажирів та небезпечних вантажів. Нагадаємо, ТСК з питань "Укрзалізниці" у своєму проміжному звіті ще влітку попереджала про таку загрозу", - наголосила голова комісії.

В "Укрзалізниці" заявили, що зупиняти перевезення не планують.

"Пасажирські перевезення будуть продовжуватися. "Укртрансбезпека" має низку зауважень, які "Укрзалізниця" у чіткі терміни усуне, щоб забезпечити максимальні стандарти безпеки для наших пасажирів. Отже, усі можуть спокійно планувати свої залізничні подорожі", - зазначається у повідомленні пресслужби УЗ.

При цьому зазначається, що подібні ситуації в історії компанії вже були, і це не вплине на перевезення.

У Міністерстві інфраструктури зазначили, що все відбувається у рамках стандартних процедур.