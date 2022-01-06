Рада може легалізувати медичний канабіс вже цього року

Верховна Рада у 2022 році може ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, ініційований Кабінетом Міністрів, повідомляє Укрiнформ.

Про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький розповів в інтерв'ю.

"Вже оприлюднено на обговорення урядовий законопроект про легалізацію медичного каннабісу… Цей документ буде зареєстровано. Він зайде до нас на комітет. Я сподіваюся, що депутати комітету підтримають його", – сказав нардеп.

Він зазначив, що урядовий законопроєкт відрізняється від проєкту, запропонованого членами медичного комітету та відправленого парламентом на доопрацювання, зокрема посиленням контролю Національної поліції України за обігом конопель. Крім цього, за словами Радуцького, у редакції документа, ініційованого Кабміном, чіткіше визначено, що таке медичний канабіс та процедура його імпорту.

Політик наголосив, що ухвалення відповідного законодавчого акту дозволить отримати доступ до ліків понад два мільйони українців.

"Знову-таки в суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ні в тому законопроекті, який був спрямований на доопрацювання, ні в новому урядовому, немає ні слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс", - наголосив парламентарій.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить документ протягом 2022 року.