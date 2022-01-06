Зеленський відпочиває у Буковелі разом з Єрмаком і Демченком

Журналіст Юрій Бутусов опублікував фото з відпочинку президента Володимира Зеленського на гірськолижному курорті Буковель на Івано-Франківщині, повідомляє Новое время.

Судячи з обстановки, знімок було зроблено у кафе Filvarok.

Як розповів Бутусов, Зеленський відпочивав у компанії голови ОПУ Андрія Єрмака та голови комітету з питань розвідки Руслана Демченка, який, за його словами, "пов'язаний з Москвою".

"Це чинний голова комітету з розвідки при президенті, проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду порушуючи закон про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком і адміністрацією Путіна, має повну довіру Кремля" , — написав журналіст.

Зеленський вирушив до Буковеля 4 січня. За його словами, метою поїздки є "короткий відпочинок".

Водночас, за даними "Української правди", глава держави оселився у готелі на одному поверсі з олігархом Ігорем Коломойським.