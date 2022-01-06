На каналі Коломойського підтвердили новий контракт із "Кварталом"
Медіагрупа 1+1 media підписала новий контракт зі студією "Квартал 95" на показ продуктів студії у 2022 році, повідомляє Ділова столиця.
"У 1+1 media довгострокові партнерські відносини зі студією "Квартал 95". Наприкінці грудня 2021 року погоджено нові угоди на продукт студії", — сказали представники "1+1".
Деталі угод у медіагрупі відмовилися розкрити, пославшись на комерційну таємницю.
"Щодо деталей цих угод — це комерційна таємниця, тому їх ми розголошувати не можемо", — зазначили у пресслужбі.