На каналі Коломойського підтвердили новий контракт із "Кварталом"

Медіагрупа 1+1 media підписала новий контракт зі студією "Квартал 95" на показ продуктів студії у 2022 році, повідомляє Ділова столиця.

"У 1+1 media довгострокові партнерські відносини зі студією "Квартал 95". Наприкінці грудня 2021 року погоджено нові угоди на продукт студії" , — сказали представники "1+1".

Деталі угод у медіагрупі відмовилися розкрити, пославшись на комерційну таємницю.