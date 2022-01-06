Захист Порошенка оскаржить арешт майна і звернеться до ЄСПЛ

Арешт усього майна Петра Порошенка є "абсолютним беззаконням і політичним переслідуванням", заявив його адвокат Ігор Головань, повідомляє Новое время.

Головань повідомив, що сторона Порошенка буде подавати апеляцію, а також звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Йде політичне переслідування Петра Порошенка. Офіс президента в шоці - нещодавні рейтинги показали, що їхнє майбутнє не дуже веселе. І ми бачимо загострення. Вони намагаються якомога більше дошкулити Петру Порошенку … Ми бачимо абсолютне беззаконня, нехтування нормами права, спрямоване виключно на одне — перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність" , — наголосив адвокат.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно Порошенка. Зокрема, йдеться про:

квартири, що належать Порошенку, у Вінниці та Києві,

садиба у Козині,

земельні ділянки,

акції Порошенка у низці приватних компаній.

Наразі Порошенко перебуває у дипломатичному турне. Він заявив, що має намір повернутися до України 17 січня.