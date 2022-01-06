Австрія заборонила вакцинованим CoronaVac українцям заселятися у готелі

Згідно з умовами в'їзду в Австрію, на територію країни можуть потрапити повністю вакциновані від коронавірусу або туристи, що недавно перехворіли. При цьому ті, хто зробив щеплення препаратом CoronaVac, зможуть потрапити в країну, але не зможуть заселитися в готель або зайти в ресторан, повідомляє Страна UA.

Про це свідчить інформація на вебсайті МЗС України.

"Слід врахувати, що з вакцинами Sinovac-CoronaVac vaccine перетин кордону Австрії допускається, але заселення в готелі або відвідування закладів харчування заборонено", - йдеться у повідомленні.

При цьому, щоб потрапити до Австрії без реєстрації та карантину, потрібно бути повністю вакцинованим від Covid-19 або нещодавно перехворіти (протягом останніх шести місяців). Для перетину кордону в Австрії визнаються усі вакцини, які використовують в Україні.

При цьому обов'язково потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години.