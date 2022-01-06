Погода на Різдво: легкий сніг та ясне небо

За даними синоптиків, Різдво пройдуть без опадів і сильних морозів – по всій країні встановиться нульова температура повітря та слабкий вітер – до 8 м/с, повідомляє Апостроф.

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У західній частині країни денна температура повітря становитиме від -1 до +2 °С, хмарно, але без опадів. І лише у Львівській області, на Буковині та Закарпатті рано-вранці випаде невеликий сніжок.

У Карпати, за даними Sinoptik.ua, прийдуть помірні морози - до -14 ° С у Буковелі та до -8 ° С на Драгобраті. Небо буде ясним, а опади не очікуються. Водночас нагадаємо, що на високогір'ї Прикарпаття та Закарпаття зберігається III рівень сніголавинної небезпеки. Там сніг погано тримається на крутих схилах, тому спричинити сходження лавини може будь-який різкий рух або гучний звук.

У північних Житомирській, Чернігівській та Сумській областях температура повітря вдень та вночі коливатиметься від -1°С до +2°С. У ніч на Різдво, за даними Sinoptik.ua, у цих регіонах випаде сніг, а на свято очікується ясна погода.

У Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях стовпчики термометрів у день піднімуться до +3 – +4 °С. Вранці буде хмарно, але ближче до обіду небо проясниться. Опадів не передбачається, тому можна сміливо планувати відвідування святкових локацій та різдвяних ярмарків.

У Донецьку триматиметься похмура погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів. Вночі на Різдво температура повітря становитиме +7 – +4 °С. Надвечір вона опуститься до -1-4 °С. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері очікується невеликий дощ. Повітря прогріється до +4 – +5 °С. Вдень потеплішає до 7 градусів.

У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях термометри покажуть близько 0 °С. У ніч на Різдво невеликий дощ зі снігом.

У Києві вдень очікується -2°С, без опадів, проте небо буде затягнуте хмарами. На цьому тлі ще яскравішою і казковішою виглядатиме святкова ілюмінація на вулицях. Виходьте гуляти всією сім'єю чи з друзями – насолоджуйтесь новорічними канікулами!