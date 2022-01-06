Комендатура Алмати повідомляє про знищення "терористів"

Комендатура Алмати повідомляє про знищення "терористів"

Офіційний представник коменданта Алмати заявив про знищення групи людей біля будівлі управління поліції Алмалінського району, яких він назвав терористами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Терористів знищено біля будівлі управління поліції Алмалинського району Алмати", - сказав представник коменданта ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що в Алмати та інших регіонах Казахстану продовжують орудувати банди мародерів, які руйнують відділення банків, кафе, ресторани, магазини та великі торговельні будинки.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками.

5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. На території країни впровадили надзвичайний стан.

Рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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