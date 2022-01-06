Комендатура Алмати повідомляє про знищення "терористів"

Офіційний представник коменданта Алмати заявив про знищення групи людей біля будівлі управління поліції Алмалінського району, яких він назвав терористами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Терористів знищено біля будівлі управління поліції Алмалинського району Алмати", - сказав представник коменданта ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що в Алмати та інших регіонах Казахстану продовжують орудувати банди мародерів, які руйнують відділення банків, кафе, ресторани, магазини та великі торговельні будинки.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками.

5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. На території країни впровадили надзвичайний стан.

Рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.